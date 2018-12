Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków informuje, iż od godziny 16.00 nie jest już właścicielem piłkarskiej spółki Wisła Kraków SA. Zarząd oraz Rada Nadzorcza złożyli rezygnację. Informację dotyczącą nowych władz przekaże w osobnym komunikacie nowy właściciel klubu - taką informację podał na Twitterze profil TS "Wisła" Kraków.

60 procent dla funduszu Alelega, zarejestrowanego w Luksemburgu, z kapitałem z Kambodży. 40 procent dla zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii Noble Capital Partners. Tak ma wyglądać podział akcji po zmianie właściciela. Nowi inwestorzy - Francuz kambodżańskiego pochodzenia Ly Vanna i Szwed Mats Hartling - od czwartku przebywają w Krakowie.

Umowa ws. przejęcia Wisły została jednak podpisana wcześniej - we wtorek, w Zurychu, dokąd polecieli Marzena Sarapata, Rafał Wisłocki i Szymon Michlowicz. Ale była to umowa warunkowa - nowi inwestorzy zobowiązali się do spłaty długu licencyjnego w wysokości 12 milionów złotych (najpóźniej do 28 grudnia). Oświadczenie TS Wisła nie oznacza, że przelew został zrealizowany.