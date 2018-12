Wisła Kraków ma zmienić właściciela w najbliższym czasie. Fundusz Alelega, za którym stoi Ly Vanna, ma przejąć 60 procent akcji. 40 procent przejmie fundusz Noble Capital Partners reprezentowany przez Matsa Hartlinga. Za to Adam Pietrowski ma zostać dyrektorem sportowym, to on skontaktował ze sobą obie strony. Rozmowa nowych inwestorów z Majchrowskim trwała około 40 minut.

Nowi właściciele Wisły Kraków chcą inwestować

- Rozmowa była dość optymistyczna. Panowie nie koncentrują się tylko na zakupie Wisły. Chcą budować coś, co nazywają akademią piłkarską. Pokazywali swoje projekty tego typu, które już wybudowali. To napawa optymizmem. Z rozmowy wynika, że rozmawiali już z "Tele-Foniką" w sprawie jej gruntów w Myślenicach. Są także zainteresowani budowani na terenach wokół Balic. Tam jest około czterysta hektarów ziemi, będącej własnością prywatną. Oni mają tego świadomość i są zainteresowani zainwestowaniem w tamtym terenie. Obiecali, że do 28 grudnia, zgodnie z umową, wpłacą pieniądze dla Wisły. Rozmowa była optymistyczna, ale, jak wiemy, po czynach ich poznacie - powiedział Jacek Majchrowski cytowany przez "Przegląd Sportowy". - Najaktywniejszy był pan skośnooki. On w zasadzie był jedynym mówcą. Szwed tylko dopowiadał, pan Pietrowski się nie odzywał - dodał Majchrowski. Przez "skośnookiego" miał na myśli pochodzącego z Kambodży Ly Vannę.