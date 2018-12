- Zdarzyło się, że koledzy prosili o pożyczkę. Trener Maciej Stolarczyk powiedział wprost, że jeśli ktoś będzie miał problemy finansowe, to może do niego przyjść i poprosić o jakąś sumę - mówił w rozmowie ze Sport.pl obrońca Wisły Kraków i reprezentacji Polski Rafał Pietrzak. Nadzieją dla Wisły jest nadchodząca zmiana właścicielska, nowi inwestorzy mają czas na przelanie 12,2 miliona złotych do 28 grudnia.

W trudnej sytuacji piłkarzom zdecydowali się pomóc kibice Wisły. Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków w ramach akcji "Kibice Piłkarzom" zebrało dokładnie 49297 złotych i 87 groszy. Pieniądze zostały przelane na konto Wisły Kraków.

Piłkarze Wisły Kraków podziękowali kibicom

Po otrzymaniu przelewu, piłkarze Wisły za pomocą oficjalnego oświadczenia podziękowali swoim fanom. "Oświadczamy, iż środki w łącznej wysokości 49 297,87 zł zebrane przez Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków w ramach akcji #KibicePiłkarzom zostały w równej proporcji przelane na konta zawodników i członków sztabu szkoleniowego I drużyny. Serdecznie dziękujemy za zorganizowaną akcję, za Wasze zaangażowanie, zaufanie oraz ogromne wsparcie jakie od was otrzymaliśmy" - czytamy w dokumencie zamieszczonym na Twitterze Socios Wisła Kraków. Oświadczenie zostało podpisane przez radę krakowskiej drużyny.