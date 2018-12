t0tylk0ja 10 minut temu Oceniono 3 razy 3

Wychodzi na to, że dla tych panów Wisła to Wisła nie pomyśleli, że S.A. to inny twór niż T.S.,

a cała ta transakcja to zamach na grunty. Obym się mylił. Jako kibic Legii chciałbym by Wisła dalej grała w ekstraklasie. Mecze Legia-Wisła, Legia-Lech czy Lech-Wisła to zupełnie inne emocje, ilość kibiców niż np. Legia-Piast czy Miedź przy całym szacunku do klubów z Gliwic i Legnicy. W Legii mamy pana Mioduskiego i nawet jak sobie troszkę można ponarzekać na niego to przyszedł i zainwestował swoje prywatne pieniądze. Realne i prawdziwe pieniądze. I zawsze będę go za to szanował.