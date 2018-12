"Sebastian Walukiewicz przebywa we Włoszech, gdzie przejdzie testy medyczne przed transferem do Cagliari, które pokonało Genoę i Borussię Dortmund w wyścigu o pozyskanie 18-latka. Obrońca dziś rano [sobota] pojawił się w klinice Villa Stuart" - czytamy na łamach portalu Gianluci Di Marzio, jednego z najlepiej poinformowanych włoskich dziennikarzy.

Barcelona obserwowała Walukiewicza

Młodego zawodnika Pogoni Szczecin wcześniej obserwowali także wysłannicy Arsenalu. Na stadionie Portowców podczas kilku spotkań ligowych obecni byli również skauci klubów hiszpańskich, m.in. Barcelony. Zimowy transfer piłkarza, wycenianego na 200 tys. euro, to niespodzianka po tym, jak niedawno deklarował on chęć pozostania w Pogoni do końca sezonu. - Chciałbym zostać w Pogoni do lata. Wciąż uczę się języka angielskiego, do tego chciałbym skończyć szkołę, zdać prawo jazdy. Przygotować zaplecze - mówił Walukiewicz kilka tygodni temu w rozmowie ze Sport.pl. W tym sezonie urodzony w kwietniu 2000 roku zawodnik rozegrał 18 spotkań w Ekstraklasie, w których zaliczył jedną asystę. W drużynie Kosty Runjaicia był jednym z najlepszych zawodników.