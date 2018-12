Szymański, to jeden z najbardziej utalentowanych, a co za tym idzie jeden z najdroższych młodych zawodników Legii Warszawa. Już latem sprowadzić chcieli go szefowie CSKA Moskwa, ale wówczas nie udało się sfinalizować transakcji. Inaczej może być zimą, bo chętnych na pozyskanie młodzieżowego reprezentanta Polski znowu nie zabraknie, a mistrzowie Polski chętnie uzupełnią mocno napięty budżet.

Sam piłkarz zdradził jednak, że Legii wcale opuszczać nie chce. - Czy był to mój ostatni mecz w Legii? Nikt tego nie wie. Myślę, że nie, ale sami wiecie, że w piłce są różne zawirowania. Nie wszystko zależy ode mnie, sytuacje na rynku transferowym potrafią zmieniać się w bardzo krótkim czasie. Już nie raz mówiłem, że chciałbym zostać przy Łazienkowskiej. Zobaczymy, co się wydarzy. Teraz chcę spokojnie spędzić święta z rodziną - przyznał, cytowany przez portal legia.net po meczu ligowym z Zagłębiem Sosnowiec (3:2).

Legia Warszawa wielką rodziną

Jednym z czynników, przez które Szymański niechętnie myśli o odejściu z Legii, jest z pewnością pozytywna atmosfera w zespole. Właśnie o atmosferę chciał bowiem zadbać przede wszystkim Ricardo Sa Pinto, kiedy przychodził do stołecznego zespołu. I wydaje się, że udało mu się ją zdecydowanie polepszyć - piłkarze spędzają wspólnie mnóstwo wolnego czasu, a po meczach publikują w mediach społecznościowych materiały, na których widać, że stanowią zgrany zespół.

- Najważniejszą informacją jest fakt, iż staliśmy się jednością. Jeżeli będziemy trzymać się wszyscy razem, nikt nie odpuści – będzie nam łatwiej. Staliśmy się wielką rodziną, do tego dorzuciliśmy jakość piłkarską. Na razie dobrze to wygląda. Powoli myślimy już o świętach - dodawał Szymański po meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Szymański jest wyceniany przez portal transfermarkt.com na 3 mln euro. W tym sezonie rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty.