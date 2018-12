60 procent dla funduszu Alelega, zarejestrowanego w Luksemburgu, z kapitałem z Kambodży. 40 procent dla zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii Noble Capital Partners. Tak ma wyglądać podział akcji po zmianie właściciela. W piątek kilka godzin przed meczem z Lechem nowi inwestorzy - Francuz kambodżańskiego pochodzenia Ly Vanna i Szwed Mats Hartling - spotkali się z piłkarzami oraz sztabem szkoleniowym Wisły.

- Co mogę powiedzieć o spotkaniu? Że było kurtuazyjne. No, ale choć nie padły żadne konkrety, nasz odbiór był pozytywny - przyznał Maciej Stolarczyk, ale o przyszłości klubu za wiele mówić nie chciał. - Poczekajmy... Skoro czekaliśmy już tyle czasu, to kolejne kilka, może kilkanaście dni nas nie zbawi - poprosił i po chwili dodał, że ma nadzieję, iż trudny okres Wiśle właśnie się skończył.

Nie zabrakło też podziękowań. - Chciałbym podziękować mojemu zespołowi. Całej drużynie za postawę w tych ostatnich miesiącach. Mimo że moi piłkarze dzisiaj przegrali, to zasłużyli na pochwały. Chwalę ich przede wszystkim za niezłomność i charakter, którymi się wykazywali - wskazywał trener.

I dalej dziękował: - Słowa uznania dla sztabu i wszystkich pracowników - poczynając od pani Ewy, która pomaga nam prać sprzęt. Dziękuję też wszystkim kibicom, którzy nas wpierali, byli z nami na dobre i na złe. No i pani prezes, Marzenie Sarapacie, bo to dzięki niej zostałem trenerem Wisły.

Wisła po 20 kolejkach ekstraklasy zajmuje ósme miejsce w tabeli. - Można byłoby teraz podsumowywać rok, ale ja wolałbym, abyśmy wrócili do tego po sezonie. Po 37. kolejce, po której mam nadzieję, że Wisła będzie na właściwym miejscu - zakończył Stolarczyk.