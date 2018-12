mer-llink godzinę temu Oceniono 3 razy 3

W 10 minut po zakonczeniu meczu pan Pietrowski w imieniu Ly Vanny już dzwonił do Lecha, że go tyż kupują!

Farciarze: za darmo dostana NAwałkę!



P.S. A czy pamiętaja Panstwo wczesniejsze wydarzenia, jak to przyszli właściciele przyjeżdżali i oglądali? A ile sie przy tym nagadali... A ile napokazywali się w telewizjach....

Np. taki jeden, co deklarował, ze zbuduje w Biłaej Podlaskiej największe lotnisko w Europie, strefe wolnocłowa oraz kasyna, hotel, wodotryski? On tez po gospodarsku odwiedził miejsce inwestycji...

A Michael JAckson, który stapał po naszej ziemi w miejscu, gdzie miał zbudowac największy prak rozrywki w Europie? Przyjmowął tego inwestora nawet prezydent Kwasniewski bodaj.

I co?

I nic......