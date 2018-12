eend pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

Fajni ci „ nowi właściciele”, Wisełki. W Kambodży nic o oliwkowym gościu nie wiedzą. Z kolei brytyjski „koncern” drugiego z właścicieli (Szweda) mieści się na londyńskiej ulicy nad sklepem z cygarami, i Szwed prowadzi tam szemrane interesy. Coś mi się obiło o uszy że trzeci magnat miał wirtualne biuro w Warszawie, a czwarty, handlował bitcoinami na Bermudach. Moim zdaniem to kolejne słupy i gra na zwłokę. Nikt ich nie zna, nikt o nich nic nie wie, nikt nie sprawdził. Brawo! Wkrótce będziemy tych biznesmenów oglądali na czerwonych paskach w TVPinfo z zasłoniętymi twarzami...takie to biznesmeny. Wydaje mi się, że informacje o przejęciu i tym samym euforia były przedwczesne. Myślę, że za chwilę coś się wysypie i na koniec roku klub zostanie tylko wspomnieniem…. Żaden normalny człowiek tam kasy nie przeleje. Cała ta zawierucha to po to żeby dograć rundę do końca. Potem ogłoszą że inwestor zaginął.

Ja piedrolę... czuję się jakbym wrócił do lat 90-tych, przecież to pralnia brudnej kasy w wersji podręcznikowej, firma krzak z adresem i telefonem + biznesmen, który nie udziela się publicznie + Kambodża, kraj zaliczany przez ONZ do najbiedniejszych krajów świata z PKB=900$ na głowę rocznie.... słowem: ciemne i oliwkowe, przejęły Wisłę. To ironia losu dla kibiców Wisły, szerzących kult białego człowieka.