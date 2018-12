W środę przed godz. 15 w Warszawie doszło do spotkania przedstawiciela Wisły Kraków z Komisją Licencyjną PZPN.

Rozmowa miała charakter bardziej informacyjny. KL poprosiła "Białą Gwiazdę" o wyjaśnienie medialnych doniesień dotyczących złej sytuacji finansowej klubu i zagrożenia wycofania z rozgrywek Ekstraklasy. Przy ul. Bitwy Warszawskiej zjawił się Daniel Gołda, wiceprezes Wisły Kraków SA, wieloletni prawnik klubu. - Złożyłem wyjaśnienia dotyczące bieżącej sytuacji oraz przekazałem informacje na temat warunkowej umowy sprzedaży Wisły - powiedział krótko Sport.pl.

Na razie przedstawiciele KL na czele z jej przewodniczącym Krzysztofem Rozenem słuchali wyjaśnień Gołdy. Kluczową datą będzie dla nich dzień 28 grudnia. To najpóźniej wtedy konto klubu ma być zasilone kwotą nieco ponad 12 mln złotych - potrzebną na uregulowanie najważniejszych długów. Po tym przelewie, warunkowa obecnie umowa, zacznie być umową realną, a Wisła zmieni właścicieli.

Wtedy do gry włączy się Komisja Licencyjna. Jak mówią przepisy - "jeśli zostanie zbyte co najmniej 20 procent akcji wnioskodawcy lub licencjobiorcy, lub jakakolwiek ilość powodująca zmianę podmiotu dominującego lub sprawowania kontroli nad wnioskodawcą lub licencjobiorcą, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN niezwłocznie wszczyna z urzędu postępowanie, w ramach którego weryfikuje zasadność przyznania licencji”.

Oznacza to, przynajmniej w teorii, że Wisła na nowo będzie musiała przejść proces licencyjny na trwający sezon. W praktyce jeśli klub wykaże, że spełnia kryteria finansowe i nie ma zaległości w wypłatach, to przy pozostałych punktach może jedynie przekazać informacje, że są one takie same jak ostatnio. Nie będzie musiał wtedy powtórnie przedstawiać np. umowy najmu stadionu czy szeregu innych dokumentów. Komisja Licencyjna z powtórnym przyznaniem licencji powinna uporać się w dwa tygodnie. Na wiosnę Wisła będzie musiała starać się też o licencję na sezon 2019/20. Termin składania dokumentów w tej sprawie upływa 31 marca.