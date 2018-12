Zawodnik urodził się 30 września 1997 roku w miejscowości Järvenpää. Występował dotychczas w dwóch klubach - Pallokerho Keski-Uusimaa oraz FC Lahti. Do Pogoni dołącza po wygaśnięciu umowy z drugim z wymienionych klubów, który występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Finlandii.

Nowy nabytek Pogoni od lat reprezentował juniorskie i młodzieżowe kadry swojej ojczyzny. Ostatnio występował w reprezentacji do lat 21. W styczniu 2018 roku powołany był także na mecz towarzyski pierwszej reprezentacji Finlandii z Jordanią. Wówczas jednak przesiedział spotkanie na ławce i wciąż czeka na debiut dorosłej kadrze Suomi.

- Santeri nie przyszedł do nas za darmo, ponieważ musimy wypłacić ekwiwalent za wyszkolenie, ale myślę, że to inwestycja i pieniądze się zwrócą. Wierzymy w tego chłopaka, trener ocenił go pozytywnie. Miał propozycję spoza Polski, ale wybrał Pogoń, bo wierzy, że może zrobić kolejny krok w swojej karierze. Trafić na stałe do reprezentacji. Życie na przykładach Hamalainena i Forsella pokazuje, że Finowie dobrze w Polsce się aklimatyzują. Trener też ma ciekawe doświadczenia z piłkarzami ze Skandynawii grającymi w Niemczech – mówi Dariusz Adamczuk.

Hostikka po podpisaniu umowy wrócił do Finlandii. W styczniu razem z pozostałymi Portowcami rozpocznie przygotowania do wiosennej części sezonu. Będzie występował z numerem 16.