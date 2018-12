g.lesio godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Od kiedy Cupiał rozstał się z Wisła jest tylko coraz gorzej. Wisłę przejmują co jakiś czas jacyś dziwni ludzie bez pieniędzy w dodatku wręcz z pogranicza prawa i sytuacja klubu jedynie jest coraz gorsza a ostatnimi czasy wręcz tragiczna. Nowi właściciele też zachowują się powiedzmy delikatnie dziwnie. Jakieś rozmowy o których nic nikt nie wie. właściciele jakby nie chcieli nic o sobie powiedzieć. Wszystko to jest jakieś mocno pokręcone.

I do tego wszystkiego kibole, którzy terrorem wręcz rządzą nie tylko klubem ale i obiektami Wisły i to praktycznie bezkarnie. Robią co chcą a władze klubu na wszystko pozwalają. Ciekawe jakie będą wzajemne relacje nowych właścicieli i kiboli, którzy przyzwyczaili się że mogą robić co im się podoba i nikt im nie podskoczy..

Razem to wszystko wygląda ponuro i naprawdę nie wiem czy Ci nowi właściciele naprawdę są w sranie uratować ten bardzo zasłużony dla polskiej piłki klub bo nikt na razie nie podał żadnych konkretów..