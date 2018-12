Wisła Kraków stoi na skraju bankructwa. Jeśli klub w najbliższym czasie nie spłaci długów, to nie dostanie licencji na grę w ekstraklasie. Jedynym ratunkiem dla klubu jest znalezienie inwestora, który spłaci najpilniejsze długi. Wiele wskazuje na to, że ratunek dla klubu się znajdzie.

We wtorek w Szwajcarii doszło do spotkania przedstawicieli Wisły Kraków z nowymi sponsorami. Potwierdził to prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w programie na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Według niego klub ma przejąć inwestor z kapitałem z Kambodży. Na azjatycki kierunek wskazuje też Szymon Jadczak, dziennikarz TVN. Z kolei "Gazeta Krakowska" podaje, że jeden z inwestorów może być ze Szwecji.

Ogłoszenie nowego właściciela ma nastąpić w środę, ale dokumenty w sprawie przejęcia klubu zostały już najprawdopodobniej podpisane. Warunkiem definitywnej finalizacji procesu jest przelanie 12 mln zł do końca roku na spłatę zaległości licencyjnych. Spekuluje się, że pieniądze mogłyby trafić na konta piłkarzy jeszcze przed piątkowym meczem z Lechem Poznań. Co więcej, według "Gazety Krakowskiej" nowi właściciele mieli też zapewnić na tyle duże środki, by klub spełnił wymogi licencyjne na kolejny sezon.

Cały proces przejęcia Wisły Kraków ma się zakończyć za kilka tygodni, gdy ustąpią obecne władze klubu, w ich miejsce powołane zostaną nowe osoby i zmieni się skład rady nadzorczej.

Wisła Kraków po 19 kolejkach LOTTO Ekstraklasy z 29 punktami zajmuje w tabeli siódme miejsce.