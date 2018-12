Ostatnie dni były dla działaczy Wisły Kraków bardzo długie. Po tym jak z zainwestowania w Wisłę wycofało się konsorcjum złożone z krakowskich biznesmenów i firm (Wojciech Kwiecień, właściciel sieci aptek Słoneczna, przedstawiciele firm Antrans i Dasta Invest oraz Wiesław Włodarski, właściciel FoodCare) klub wydał komunikat, iż "kontynuuje rozmowy z pozostałymi podmiotami".

W grze był m.in. duży inwestor zagraniczny, którego nazwy władze Wisły nie chciały podawać w mediach. Rozmowy z przedstawicielami tej firmy trwały od pewnego czasu, ale zintensyfikowały się w weekend i w poniedziałek. W niedzielny wieczór członkowie zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła mieli przychylić się do decyzji oddania Wisły w ręce nabywcy – choć jak zaznacza "Gazeta Krakowska" jednomyślności nie było.

Wiele wskazywało na to, że szczęśliwe zakończenie transakcji mogło nastąpić w poniedziałek w godzinach wieczornych. Potem media informowały, że dobre informacje kibice mogą usłyszeć już we wtorek.

Coś nowego? "Najwcześniej w środę"

Według naszych ustaleń podpisów pod umową na razie nie ma. Wiadomości, które dochodzą do nas z klubu wskazują, że wtorek znów będzie dniem omawiania szczegółów transakcji. Jej losy mają rozstrzygnąć się, jak słyszymy, "najwcześniej w środę".

Chociaż zagraniczny partner zastrzegł, że nie chce, by w czasie negocjacji jego nazwa pojawiała się publicznie, to na medialnej giełdzie pojawiło się kilka typów.

Tomasz Włodarczyk z "Przeglądu Sportowego" podał, że przy Reymonta odbyło się spotkanie z Citigroup – jednym z największych dostawców usług finansowych na świecie.

O tym, że prezes klubu Marzena Sarapata ma sporo zajęć może świadczyć fakt, że nie pojawiła się na poniedziałkowej klubowej Wigilii. W środę władze "Białej Gwiazdy" mają też stawić się w Warszawie przed komisją licencyjną PZPN, która wezwała je na wyjaśnienia, zaniepokojona medialnymi doniesieniami o problemach klubu. To spotkanie, które ma na celu wymianę informacji. Na razie KL Wiśle się przygląda, a grozić palcem będzie dopiero przy procesie licencyjnym. Związek dostał potwierdzenie, że delegacja z Małopolski przyjedzie do stolicy. Jeśli będzie mieć dobre informacje, to zapewne w PZPN pojawi się też Sarapata. Jeśli umowa będzie niedopięta, to zapewne prezes pozostanie w Krakowie. I wtedy będzie jasne, że jeszcze daleko do końca tego serialu.