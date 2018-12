Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków sprzeda 100% akcji Wisły Kraków zagranicznemu inwestorowi - dowiedział się Sport.pl. Do podpisania początkowo miało dojść w poniedziałkowy wieczór, ale negocjacje się przedłużyły. - Rozmowy są bardzo zaawansowane, a umowy być może już podpisane - przyznał Marcin Baszczyński, były piłkarz "Białej Gwiazdy" w programie "Dogrywka" w Studio Sport.pl.

AON tylko pośrednikiem?

W ostatnich dniach w mediach pojawiały się niepotwierdzone informacje o tym, że nowym właścicielem Wisły zostanie AON, brytyjska firma z główną siedzibą w Londynie, sponsorująca m.in. Manchester United. Jak poinformowali dziennikarze "Gazety Krakowskiej", przedsiębiorstwo założone przez Patricka Ryana krakowskiego klubu kupić jednak nie zamierza. "Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że AON nie przejmie Wisły, a chodzi o zupełnie inną firmę. Jaką? Tej tajemnicy przy ul. Reymonta strzegą jak największej świętości" - czytamy na łamach gazety.

Tomasz Włodarczyk z "Przeglądu Sportowego" dodaje, że AON może być tylko pośrednikiem w transakcji. Zdradza również, że w siedzibie firmy odbyło się spotkanie, które mogło dotyczyć porozumienia z Citigroup, jednego z największych dostawców usług finansowych na świecie. - Zostawiam to jako środowiskową plotkę. Zobaczymy, czy to się sprawdzi - przyznał Włodarczyk w "Magazynie Ekstraklasy".

Wtorek sądnym dniem

Wszystko wskazuje na to, że umowa z nowym inwestorem zostanie podpisana i ogłoszona już we wtorek. Jeżeli do tego dojdzie, z pewnością będzie to jeden z najważniejszych dni w historii Wisły Kraków. Zbliżającą się zmianę właścicielską potwierdzać może m.in. fakt, że na poniedziałkowym spotkaniu świątecznym Białej Gwiazdy, zabrakło prezes klubu, Marzeny Sarapaty.