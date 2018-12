Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że 28-letni niemiecki pomocnik Stolz może być jednym z celów transferowych Legii w zimowym okienku transferowym. To piłkarz luksemburskiego Dudelange, które wyeliminowało Legię z Ligi Europy.

I jak się okazuje to nie jedyny gracz z Luksemburga, która może zawitać do Warszawy. Daniel Sinani, 21-letni lewoskrzydłowy, również zainteresował Legię. Piłkarz Dudelange zagrał w tym sezonie w 12 spotkaniach ligi luksemburskiej i zdobył pięć bramek oraz zanotował trzy asysty. Sinani pokazał się także z dobrej strony w europejskich pucharach. W eliminacjach do Ligi Europy strzelił trzy gole. Zdobył także bramkę w fazie grupowej w spotkaniu przeciwko Olympiacosowi Pireus.

Zdaniem greckiego dziennika sportowego "Sportday", zawodnik Dudelange przykuł uwagę właśnie Olympiacosu. A także Legii i kilku klubów z Bundesligi.

Fachowy portal transfermarkt.de wycenia go na 158 tysięcy euro. Sinani to także reprezentant Luksemburga. W kadrze zagrał osiem razy i zdobył dwie bramki.

Legia pozwoli odejść swojemu piłkarzowi. Miał zostać gwiazdą

Legia sprowadziła Jose Kante latem z Wisły Płock i wiązała z nim wielkie nadzieje. Jednak 28-letni Gwinejczyk ostatnio nie mieści się w składzie mistrzów Polski, a w spotkaniu z Piastem Gliwice nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych i nie ma szans na regularną grę. Wiele wskazuje, że już zimą opuści klub.