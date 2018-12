Oba zespoły mają w tym sezonie zupełnie inne priorytety. Przed 19. serią gier Miedź była na 13. miejscu w tabeli, a Lechia okupowała pozycję lidera. Drużyna z Legnicy walczy o pozostanie w Lotto Ekstraklasie, a ekipa z Gdańska chce zakończyć rozgrywki 2018/2019 na pierwszej pozycji.

Lechia Gdańsk zawiodła w pierwszej połowie

Na początku spotkania Lechia stworzyła sobie dwie dobre okazje, których nie wykorzystał jednak Rafał Wolski. Były legionista był w poniedziałek mało skuteczny i w drugiej połowie został zastąpiony przez Artura Sobiecha. W miarę upływu kolejnych minut pierwszej odsłony meczu gra się wyrównała. Miedź nie potrafiła wykreować sobie szczególnie groźnych okazji, ale przynajmniej odsunęła zespół gości od własnej bramki. Gracze Lechii z kolei bardzo chcieli strzelić gospodarzom gola, ale nie mieli pomysłu, jak tego dokonać. Piłkarzom Piotra Stokowca brakowało polotu i większej kreatywności. To tym dziwniejsze, iż rywalizowali z drużyną z Legnicy - jedną z najsłabszych w tym sezonie w lidze. Mieli też świadomość, że Legia Warszawa zbliżyła się do nich w tabeli po wygranej nad Piastem Gliwice i być może to ich blokowało.

Lechia Gdańsk mogła nawet przegrać

W drugiej połowie najlepszą okazję dla gości zmarnował Lukas Haraslin, który w 68. minucie spotkania z dwóch metrów uderzył wysoko nad poprzeczką bramki gospodarzy.

Wydawało się, że w końcówce meczu to Lechia bardziej przyciśnie, a stało się na odwrót. Zawodnicy Miedzi w ostatnich minutach spotkania stworzyli sobie dwie bardzo dogodne okazje do zdobycia bramki. Obie zostały jednak zmarnowane przez obrońcę gospodarzy Pawła Zielińskiego.

Ostatecznie w Legnicy doszło do niespodzianki. Faworyzowana Lechia nie była w stanie pokonać Miedzi, a mogła nawet przegrać to spotkanie. Gdańszczanie pozostają liderami Lotto Ekstraklasy. Zespół Piotra Stokowca o trzy punkty wyprzedza Legię Warszawa. Miedź z kolei jest 12. w tabeli.