Chociaż "Kolejorz" rozbił beniaminka z Sosnowca na jego stadionie, to pierwsze minuty nie wskazywały na to, że poznaniacy wywiozą stamtąd jakiekolwiek punkty. Początek meczu to totalna dominacja Zagłębia, które miało kilka dogodnych okazji do strzelenia gola.

Najlepsze (dwukrotnie) zmarnował jednak Konrad Wrzesiński, który nie potrafił jednak pokonać ani Jasmina Buricia, ani Matusa Putnocky'ego. Do zmiany w bramce Lecha doszło już w 9. minucie spotkania. Bośniak musiał zejść z boiska z powodu źle wyglądającej kontuzji nosa.

Lech strzelanie rozpoczął w 22. minucie. Po podaniu Wołodemyra Kostewycza bardzo ładnym uderzeniem z dystansu popisał się Robert Gumny. Był to pierwszy strzał gości w tym meczu. W 41. minucie było już 0:2. Tym razem Gumny wcielił się w asystenta, a bramkę głową zdobył Christian Gytkjaer. Był to drugi strzał gości w tym meczu.

Minęło pięć minut po przerwie, a "Kolejorz" prowadził już 3:0. Z prawej strony podawał Gytkjaer, a trzeci strzał Lecha w tym meczu na trzeciego gola zamienił Tymoteusz Klupś. Osiem minut później padła kolejna bramka. Po podaniu Klupsia do siatki trafił Joao Amaral.

W 79. minucie Amaral zdobył drugą bramkę. Tym razem asystował mu Makuszewski. Reprezentant Polski kolejną asystę dołożył osiem minut później, kiedy gola strzelił Filip Marchwiński. Wychowanek Akademii Lecha został najmłodszym zdobywcą bramki dla "Kolejorza" w lidze. W niedzielę Marchwiński miał dokładnie 16 lat, 11 miesięcy i 6 dni. Poprzedni rekordzista - Dawid Kownacki - był o jeden dzień starszy.

Dzięki wygranej Lech awansował na czwarte miejsce w tabeli. Drużyna Adama Nawałki ma 30 punktów i do prowadzącej Lechii traci osiem "oczek." Do trzeciej Jagiellonii poznaniacy tracą już jednak tylko dwa punkty. Zagłębie Sosnowiec jest ostatnie.

W następnej kolejce sosnowiczanie podejmą Legię (czwartek, 20.30), a Lech na wyjeździe zagra z Wisłą Kraków (piątek, 20.30).