Wisła Kraków stoi na skraju bankructwa. Jeśli klub w najbliższym czasie nie spłaci długów, to nie dostanie licencji na grę w ekstraklasie i może zostać relegowany do niższej ligi. Jedynym ratunkiem dla klubu jest znalezienie inwestora, który spłaci najpilniejsze długi. Piłkarze za to nie otrzymują pensji od kilku miesięcy i niedługo będą mogli rozwiązać umowy z winy klubu. Jako pierwszy tej zimy odejdzie Zdenek Ondrasek, którego kontrakt i tak kończył się wraz z końcem roku. Czeski napastnik zagra w FC Dallas, które gra w amerykańskiej Major League Soccer.

Ondrasek już nie zagra w Wiśle Kraków

Ondrasek już rozegrał swoje ostatnie spotkanie w Wiśle Kraków (jeśli ta informacja się potwierdzi). Wystąpił w meczu z Wisłą Płock (2:1) i strzelił oba gole dla swojego zespołu, ale ze względu na nadmiar kartek będzie pauzował w spotkaniu z Lechem Poznań, który zostanie rozegrany 21 grudnia. Ondrasek w tym sezonie zdobył 11 bramek i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców. Najlepszy jest Igor Angulo z Górnika Zabrze (12 goli). W tabeli ekstraklasy Wisła Kraków zajmuje 6. miejsce z 29 pkt.