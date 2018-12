Wisła Kraków stoi na skraju bankructwa. Rozmowy z polskimi inwestorami upadły, a czasu na sprzedaż klubu jest coraz mniej. Jeśli klub w najbliższym czasie nie spłaci długów, to nie dostanie licencji na grę w ekstraklasie i może zostać relegowany do niższej ligi. Jedynym ratunkiem dla klubu jest znalezienie inwestora. - W tej chwili prowadzimy dalsze rozmowy z podmiotami zainteresowanymi kupnem akcji Wisły, choć obejmuje je bardzo ostra klauzula poufności. Od dawna zdajemy sobie sprawę, że nie ma czasu, dlatego teraz nie zaczynamy negocjacji, tylko je kończymy. Rozmawiamy z więcej niż jednym podmiotem. Negocjacje są zaawansowane - przyznała Marzena Sarapata w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Słowa prezes Wisły potwierdza Janekx89, jeden z najlepiej poinformowanych ludzi w polskiej piłce. - Ogromna korporacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa i outsourcingu może przejąć Wisłę Kraków. Rozmowy te są mocno utajnione, zainteresowana strona zagroziła zerwaniem umów w przypadku wypłynięcia w mediach szczegółów negocjacji i nazwy firmy. W przeszłości ten gigant finansowy sponsorował jeden z bardzo znanych europejskich klubów i eksponował swoje logo na trykotach klubu. Dość mocno rozbudowuje swój outsourcing w Europie Środkowo-Wschodniej, posiada rozbudowywany oddział w Krakowie. Oferta ma być obecnie analizowana przez prawników TS-u. - napisał w swoim felietonie na portalu zagranie.com. I dodał, że to niejedyna opcja: - Docierają do mnie informacje o firmie budowlanej z Wielkopolski. Jej właściciel posiada inne firmy, a jego majątek szacowany jest na 800 mln złotych.

Wisła Kraków od 2011 roku zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Przez lata klub balansował na granicy upadłości, ale za każdym razem udawało się znaleźć pieniądze potrzebne na dalsze funkcjonowanie. Wszyscy w Krakowie wiedzą, że piłkarze nie otrzymują wynagrodzenia przez ponad trzy miesiące, dlatego w każdej chwili mogą wystąpić z wnioskiem do PZPN-u o rozwiązanie kontraktu z winy klubu.

Wisła Kraków przetrwa?

Wisła wróciła do Krakowa z trzema punktami z otwierającego 19. kolejkę Ekstraklasy meczu w Płocku, ale to na razie jedyna pozytywna dla klubu wiadomość w ostatnich dniach. Jak poinformowaliśmy w czwartek, wymagający jak najszybszej spłaty dług wynosi obecnie 22,6 mln zł (łącznie to niecałe 30 mln zł, ale część wierzytelności jest zabezpieczona pieniędzmi z praw telewizyjnych). I na razie nie widać wybawcy. Przejęcie klubu rozważają trzy podmioty, ale żaden z nich nie jest konkretny. Prezes Marzena Sarapata robi wszystko, aby utrzymać jak najszerszą kadrę. Nawet za cenę sprzedania zimą najcenniejszych piłkarzy (według ustaleń Sport.pl prowadzone są rozmowy w sprawie kilku z nich), by za pieniądze z tych transferów spłacić zaległości wobec pozostałych. Tyle, że najpierw Wisła musi znaleźć środki na zwrot choć część zaległości. Inaczej zawodnicy rozwiążą kontrakty i nie będzie kogo sprzedawać.