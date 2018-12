W sobotę mistrzowie Polski pokonali Piasta Gliwice 2:0 w meczu 19. kolejki ekstraklasy. Gole dla Legii strzelili Sandro Kulenović oraz Carlitos.

- Przede wszystkim drużynie należ± się gratulacje za dobrze wykonan± pracę. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak zespół pracuje w ostatnim czasie. Nie jest to łatwe, bo jest zimno, bo boisko nie jest w najlepszym stanie, ale my wci±ż dominujemy i gramy dobr± piłkę, co mnie bardzo cieszy - powiedział Ricardo Sa Pinto.

Konferencja Portugalczyka, już standardowo, nie mogła obyć się bez kolejnego show szkoleniowca. Trener Legii zapytany o nieobecno¶ć w kadrze meczowej Jose Kante i Kaspera Hamalainena przez kilkana¶cie sekund ¶miał się. Po czym odpowiedział:

- Dlaczego Kante i Hamalainena zabrakło w kadrze? Z tego samego powodu, dla którego nie było w niej np. Miroslava Radovicia albo innych zawodników. Kocham wszystkich piłkarzy, chcę im pomóc, ale mamy bardzo szerok± kadrę, a na mecz mogę zabrać tylko 18 zawodników. Taka jest moja decyzja i szkoda, że na takie pytania muszę odpowiadać po każdym spotkaniu - zakończył z u¶miechem Sa Pinto.