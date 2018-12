Zagłębie Lubin w piątek niespodziewanie rozbiło w Białymstoku Jagiellonię aż 4:0. Zespół cały czas prowadzi tymczasowy trener Ben van Deal, który objął drużynę po zwolnieniu Mariusza Lewandowskiego. W Lubinie zapowiadali, że nazwisko nowego szkoleniowca zostanie ogłoszone jeszcze przed końcem roku.

Według dziennikarza "Przeglądu Sportowego" nowym trenerem Zagłębia zostanie Vitezslav Lavicka. 55-letni Czech miał już ponoć uzgodnić warunki umowy.

Lavicka w dotychczasowej karierze prowadził Spartę Praga , w latach 2015-2108 był trenerem kadry do lat 21, a w swoim trenerskim CV ma też m.in. pracę w FC Sydney. W 2006 i 2016 roku wybierano go trenerem roku w Czechach. W sezonie 2013-2014 wygrał ze Spartą ligę, puchar i superpuchar Czech. Sezon wcześniej doprowadził klub do 1/16 finału Ligi Europy.

Po piątkowych meczach Zagłębie Lubin jest na 9. miejscu w tabeli ekstraklasy. Do lidera, Lechii Gdańsk, traci 14 punktów.