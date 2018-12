boromir195419 pół godziny temu 0

To naprawdę żadna sensacja .W naszej podwórkowej lidze każdy wynik jest możliwy a różnica poziomów między poszczególnymi szczeblami rozgrywek prawie żadna , I chociaż to jedna z najsłabszych lig świata to ..... kocham tę ligę bo jest NASZA.