Ostatnie miesiące nie są najlepsze dla Michała Pazdana. Zawodnik, który jeszcze niedawno był filarem obrony Legii i reprezentacji Polski, obecnie jest dopiero czwartym w kolejności stoperem w zespole Ricardo Sa Pinto. Portugalczyk woli korzystać z Mateusza Wieteski, Artura Jędrzejczyka oraz Williama Remy'ego.

Ostatni mecz w lidze Pazdan zagrał 2 września, kiedy Legia bezbramkowo zremisowała z Cracovią, a zawodnik już w 12. minucie obejrzał czerwoną kartkę. Od tamtej pory 31-latek tylko dwukrotnie pojawił się na boisku. W obu przypadkach było to w Pucharze Polski, kiedy Pazdan wystąpił przeciwko Chojniczance Chojnice oraz Piastowi Gliwice.

Wszystko wskazuje na to, że środkowy obrońca będzie jednym z zawodników, który być może już zimą opuści Legię. 31-latkowi latem kończy się kontrakt z mistrzami Polski i dla nich to ostatnia okazja, by zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze.

Jak poinformował Krzysztof Srogosz - dziennikarz Eurosportu - obrońca może trafić do tureckiego Yeni Malatyasporu. Zawodnikiem tego klubu jest były legionista - Guilherme.Yeni Malatyaspor to obecnie piąta drużyna tureckiej ekstraklasy. Klub ten zdobył 25 punktów w 15 meczach. Do lidera traci osiem punktów, do wicelidera zaledwie jedno "oczko."

Do informacji odniósł się dziennikarz "Przeglądu Sportowego" - Piotr Wołosik. Wg jego informacji Pazdan może przenieść się do jednego z klubów tureckiej drugiej ligi.

Pazdan w Legii gra od lata 2015 roku. W tym czasie wywalczył z klubem trzy mistrzostwa Polski oraz dwa krajowe puchary. 31-latek z klubem z Łazienkowskiej występował m.in. w fazie grupowej Ligi Mistrzów.