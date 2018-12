t0tylk0ja 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Powinny liczyć się wyłącznie mecze z 1 rundy zasadniczej, a ta się dawno skończyła. Teraz trwa już druga runda, której nie można łączyć z rundą gdzie zespoły będą podzielone na dwie grupy. By było sprawiedliwie. To mecze w II rundzie zasadniczej powinny być policzone jako walkower. Inaczej Jagiellonia w uczciwej grze zdobyła 1 pkt a np. Legia wygra walkowerem. Nie chcę tak. Jestem kibicem Legii i nie chcę by potem znowu szaleńcy na forum mówili, że Legia zdobyła MP przy zielonym stoliku.