Nawałka przejął Lecha na początku grudnia i na dzień dobry zanotował wtopę, bo Kolejorz przegrał z Cracovią 0:1. Lech zrehabilitował się w miniony weekend, kiedy w ostatnim domowym meczu w tym roku pokonał 2:0 Śląsk Wrocław. Kolejorz wygrał po pięknym golu Joao Amarala i trafieniu Christiana Gytkjaera. Zwycięstwo natchnęło optymizm w drużynie Lecha. Pracę Nawałki chwali nawet klubowy kucharz.

- Teraz [od przyjścia Nawałki - red] piłkarze często jedzą w klubie śniadania i obiady więc jest co robić. Trener Nawałka jest profesjonalistą w każdym elemencie. W kadrze także pracował z kucharzem, więc mam nadzieję, że jest zadowolony, mając także w poznańskim sztabie szefa kuchni. Mam do Adama Nawałki duży szacunek, bo ma sporą wiedzę, dotyczącą żywienia i dietetyki, widać że nic nie zostawia przypadkowi - mówi Dzierzbicki cytowany przez "SE".

I dodaje: - Nawałka lubi dobrze przygotowaną wołowinę, wątróbkę z indyka, lubi też ziemniaki, więc do Pyrlandii pasuje idealnie (śmiech). Dużą uwagę trener przywiązuje do szczegółów: żeby nie było za dużo soli, by wszystko było świeże, umyte i naturalne. A co jedzą ostatnio piłkarze Lecha? Podajemy kaczkę, wołowinę, jagnięcinę, drób z wolnego wybiegu, sporo miejsca w menu zajmują też ryby. Wśród piłkarzy rośnie świadomość kulinarna i właśnie ryb w Lechu je się ostatnio sporo, dużo więcej niż wcześniej - zakończył kucharz Lecha.

Kolejorz jest ósmy w tabeli i traci jedenaście punktów do Lechii Gdańsk.