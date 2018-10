Według informacji portalu Weszło NC+ za swój pakiet meczów (wszystkie spotkania danej kolejki) zapłaci 180 mln zł. Telewizja Polska dołoży kolejne 70, dzięki którym będzie miała prawo do przeprowadzenia transmisji jednego spotkania w każdej serii gier. W tym przypadku kluczową kwestią jest jednak nie ilość, a jakość. TVP zagwarantowało sobie bowiem możliwość pokazywania największego hitu danej kolejki rozgrywanego w najlepszym czasie antenowym.

Taki rozwój sytuacji to świetna wiadomość dla wszystkich. Ekstraklasa od początku sezonu 2019/20 będzie bowiem bardziej dostępna i zagości w domu każdego kibica piłki nożnej. To natomiast zwiększy jej atrakcyjność, co może przyciągnąć nowych sponsorów.

100 mln więcej niż ostatnio

Kontrakt podpisany z Ekstraklasą jest wart aż 100 mln więcej - w porównaniu do poprzedniej umowy, za którą zapłacono 150 mln, mimo tego, że trwała dwa razy dłużej (cztery lata).

Podpisana w październiku umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2020/21. Później przeprowadzony zostanie kolejny przetarg, już na cztery pełne sezony.