Niecałe trzy miesiące, a dokładnie 85 dni trwała praca Dariusza Dźwigały w Płocku. 49-letni trener miał wejść w buty Jerzego Brzęczka, ale nie zdążył. Wisłę poprowadził w 11 meczach Lotto Ekstraklasy. Zdobył w nich 10 punktów. Klub zostawił na 13. miejscu w tabeli.

– To jedna z najtrudniejszych decyzji, ale uznaliśmy, że po ponad 1/3 sezonu zasadniczego, zarówno wyniki, jak i gra zespołu, są niezadawalające. Jest mi przykro, bo szanuję Dariusza Dźwigałę jako człowieka i szkoleniowca, ale biorąc pełną odpowiedzialność za klub, postanowiliśmy podjąć niepopularne i drastyczne działanie – przyznał Jacek Kruszewski, prezes Wisły Płock.

Decyzja po meczu w Szczecinie

Decyzja o zwolnieniu Dźwigały zapadła w sobotni wieczór. W niedzielę klub wypuścił oficjalny komunikat. Czarę goryczy przelała porażka 0:4 z Pogonią Szczecin. Wisła była w Szczecinie o klasę gorsza od gospodarzy. Miała problemy ze stworzeniem bramkowych sytuacji, oddała zaledwie dwa celne strzały, popełniała proste błędy w defensywie. – Mieliśmy za mało argumentów i zostaliśmy wypunktowani – przyznał Dźwigała, dla którego były to pożegnalne słowa.

Kto za Dźwigałę?

Kandydatów jest czterech. Wśród nich nie ma Jana Urbana, który był przymierzany do Wisły Płock po odejściu Jerzego Brzęczka. Jest trener z zagranicy, a w zakulisowych rozmowach wymienia się Radosława Sobolewskiego, Kamila Kieresia, Leszka Ojrzyńskiego.

Nieoficjalnie mówi się, że władze mają już swojego faworyta. Problem w tym, że obowiązuje go kontrakt z innym klubem. – Pracujemy nad zatrudnieniem nowego trenera, który powinien pojawić się w klubie w ciągu kilku dni – zapewnił Jacek Kruszewski. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy klubu zapowiedział natomiast, że jeżeli Wisła nie zrobi progresu z nowym szkoleniowcem, to sam poda się do dymisji. – Położę swoją głową – napisał na Twitterze.

W poniedziałek i wtorek piłkarze Wisły Płock dostali wolne. Do treningów wrócą w środę. Wszystko wskazuje na to, że zajęcia wznowią pod okiem nowego szkoleniowca.