Hildeberto był piłkarzem Legii od lipca ubiegłego roku. W barwach mistrzów Polski wystąpił jednak tylko w siedmiu meczach. 22-latek nie przebił się do pierwszej kadry warszawskiego zespołu, przez co rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Northampton Town, występującym w League One (trzeci poziom rozgrywek w Anglii).

Po powrocie do Warszawy Portugalczyk nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego i na początku sierpnia został sprzedany do Vitorii Setubal. 22-latek błysnął w meczu siódmej kolejki portugalskiej ekstraklasy, kiedy jego zespół pokonał Moreirense 3:0, a były legionista zdobył wszystkie trzy bramki.

Zawodnik pochwalił się swoim wyczynem na Instagramie, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, jak poprawiła się jego sylwetka. W Warszawie Hildeberto miał notoryczne problemy z nadwagą, co było jednym z największych zarzutów dotyczących jego postawy przy Łazienkowskiej.

Na razie Hildeberto rozegrał sześć meczów w barwach Vitorii, w których strzelił cztery gole. Po siedmiu kolejkach portugalskiej ekstraklasy jego zespół zajmuje 10. miejsce z dorobkiem ośmiu punktów.

