Była 34. minuta. Sebastian Szymański wykonywał rzut wolny, do bramki Śląska miał ponad 30 metrów. Uderzył mocno, piłka spadała za murem. Zaskoczyła Jakuba Słowika, który zdążył ją zbić na słupek. Ale nie zdążył po chwili do dobitki Cafu. Legia prowadziła 1:0. I trzeba to napisać: prowadziła w pełni zasłużenie.

Od początku panowała nad meczem. Od początku miała inicjatywę. Aktywny był przede wszystkim Szymański. To on przed przerwą wypracował dwie sytuacje Michałowi Kucharczykowi. I to doskonałe sytuacje (13. i 41. minuta), po których powinny paść bramki, ale skrzydłowy Legii w obu fatalnie chybił.

W drugiej połowie przewaga Legii nie była tak widoczna. To już nie był mecz, który dobrze się oglądało. Dużo było fauli, brzydkiej gry, niepotrzebnych przerw. Pojawiły się też kartki. Nawet czerwona, którą w 60. minucie - po analizie VAR - za faul na Arturze Jędrzejczyku zobaczył Arkadiusz Piech.

Ale Legia dowiozła zwycięstwo do końca. Dzięki temu utrzymała się w czołówce tabeli. Ma tyle samo punktów (21), co prowadząca Lechia Gdańsk. O jeden więcej od Piasta Gliwice i o dwa od Jagiellonii Białystok, która w niedzielę zagra z Koroną Kielce (godz. 15.30).