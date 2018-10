gunston 23 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Od 2011 tylko Legia ciułała jakieś punkty do klubowego rankingu UEFA. W sytuacji gdy i ona przestała te punkty zbierać naturalnym jest zjazd polskiej ligi w rankingu. Najgorsze jest to, że nic nie wskazuje na to aby sytuacja miała się zmienić na lepsze. Bandyci rządzą na polskich stadionach i to oni w głównej mierze są odpowiedzialni za te tragiczne wyniki. Każdy kto ma rozum od polskiej piłki trzyma się z daleka.