Ekstraklasa poinformowała we wtorek 2 października o nowym składzie Rady Nadzorczej, w skład której automatycznie weszli czterej reprezentanci najlepszych klubów ubiegłego sezonu: Dariusz Mioduski (Legia Warszawa), Cezary Kulesza (Jagiellonia Białystok), Karol Klimczak (Lech Poznań) oraz Roman Kusz (Górnik Zabrze).

Dodatkowo dwóch członków Rady zostały wybranych przez pozostałe 12 klubów Ekstraklasy, są to: Krzysztof Zając (prezes Korony Kielce) oraz Grzegorz Jaworski (przewodniczący Rady Nadzorczej Piasta Gliwice). W składzie RN pozostał również prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.

Rekordowe przychody Ekstraklasy

"ZWZA (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszy Ekstraklasy S.A. - red.) zatwierdziło sprawozdanie z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe spółki Ekstraklasa S.A. za ubiegły rok obrotowy. Obejmuje on okres odpowiadający sezonowi rozgrywek piłkarskich 2017/2018. Ekstraklasa S.A. zanotowała w tym czasie rekordowe przychody, które przekroczyły 181 mln złotych. Jest to kwota o prawie 8 mln wyższa niż w ubiegłym roku. Wzrosły także przychody skonsolidowane Grupy Kapitałowej (z uwzględnieniem przychodów spółki – córki Ekstraklasa Live Park). Wyniosły one ponad 209 milionów złotych, a więc o ok. 10 milionów więcej niż rok wcześniej" - czytamy dalej w komunikacie prasowym.