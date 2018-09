kingstonny przed chwilą 0

A czy jak zostanie skazany tzw. prawomocnym wyrokiem to ten paseczek zniknie z jego buzi i nazwisko bedzie podane??? NAPEWNO NIE.

Pokaz mnie jeden demokratyczny kraj gdzie przestepcy sa otaczani taka dyskrecja i szacunkiem. To jest dopiero kultura !! Gdzie ten dziczy z Zachodu do pissowskiej Polski.