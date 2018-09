Cracovia źle weszła w sezon 2018/2019. Po siedmiu ligowych kolejkach zespół Michała Probierza zamyka ligową tabelę z sześcioma punktami na koncie, a pierwsze zwycięstwo Pasom udało się odnieść dopiero w ostatni weekend. Kibice krakowskiego klubu nie potrafią pogodzić się ze słabą forma zespołu i protestują przeciwko obecnym władzom klubu.

W sobotę podczas ligowej potyczki z Wisłą Płock (2:1) fani zaprezentowali na jednej z trybun ogromną koszulkę Cracovii z przekreślonym logo właściciela klubu - firmy Comarch, skandując przy tym głośno: "każdy to powie, Filipiak niszczy Cracovię".

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" Filipiak stwierdził, że nie bierze do siebie protestów na trybunach. Wyznał też, że padł ofiarą gróźb: - Nie poczułem się dotknięty. Ci, nie powiem kibice, tylko kibole z sektora D, nie są w stanie mnie obrazić. Na Facebooku są kierowane w moją stronę groźby karalne, że np. spalą mi dom. Autor takiego wpisu nawet specjalnie się nie „szczypie”, nie ukrywa, łatwo go zidentyfikować. Co zresztą zrobiliśmy.

Działacz tłumaczy, że powodem akcji kibiców nie jest chęć poprawy sytuacji klubu, a zwyczajnie próba zwiększenia wpływów. - Jeśli spojrzymy na to, co dzieje się w polskiej piłce, to mamy grupy kibolskie, które chcą zawładnąć klubami. To nie jest tylko kwestia Wisły. U nas jest to samo - tłumaczy Filipiak i dodaje, że kiedy w 2004 roku przejmował Cracovię, szybko zorientował się, że w klubie miały miejsce podejrzane transakcje finansowe: - Przez trzy pierwsze lata spłacaliśmy rozmaite dziwne faktury i długi. Jeśli mówimy o tym ruchu kibiców, przed przejęciem klubu przez Comarch w 2004 roku, to ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale płynęły miliony z kasy miasta i znikały w prywatnych kieszeniach.

Prezes Cracovii kreuje ponadto w rozmowie z "Gazetą" smutny obraz polskiej piłki, w którym wciąż dużo do powiedzenia mają grupy pseudokibiców, a spokojne funkcjonowanie zmusza do zgadzania się na kontrowersyjne kompromisy: - Polska piłka to największy relikt komuny w naszym kraju. Nawet autostrady zbudowaliśmy, a struktury polskiej piłki są tragiczne. Prawdopodobnie ja do nich nie pasuję.