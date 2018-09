Wisła Kraków odcina się od reportażu Superwizjera TVN na temat związków klubu z półświatkiem przestępczym. Klub wydał jedynie oświadczenie, w którym zapowiada m.in wystąpienie na drogę sądową w sprawie kłamliwych ich zdaniem informacji.

W sprawie milczy także prezes Wisły Kraków Marzena Sarapata, ale teraz wyjaśnień domaga się firma LV Bet, czyli sponsor strategiczny Wisły Kraków, który rocznie przelewa na konto klubu około dwóch milionów złotych. Utrata takiego sponsora mogłaby być dla Wisły prawdziwą tragedią.

Pismo firmy LV Bet opublikował na swoim Twitterze Szymon Jadczak.

- Okoliczności opisane przez dziennikarzy mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego sponsorowania Państwa klubu. Gdyby bowiem okazało się, że ww. informacje medialne są prawdziwe, mogłoby to wpłynąć negatywnie na wizerunek zarówno Klubu, jak i spółki LV Bet. W takiej sytuacji zaistniałaby przesłanka do przedterminowego rozwiązania (wypowiedzenia) umowy sponsorskiej. Mając powyższe na uwadze, proszę panią Prezes o udzielenie stosownych wyjaśnień, w celu zagwarantowania obu Stronom dalszej owocnej współpracy" - czytamy w piśmie wysłanym przez prezesa zarządu LV Bet, firmy płacącej Wiśle rocznie 2 miliony złotych.

Wisła tłumaczy kibicom

Wisła w wysłanym newsletterze napisała kibicom, dlaczego nie decydują się na otwarta wojnę medialną. - Brak odpowiedzi na zadawane przez dziennikarzy pytania oraz brak komentowania sprawy jest wynikiem braku akceptacji na poziom dyskusji, jaka ma aktualnie miejsce. Nie chcemy wdawać się w medialną burzę, a zależy nam tylko na merytorycznym podejściu do sprawy. Dlatego właśnie kierujemy sprawy do sądu. Mamy już zabezpieczony materiał dowodowy. Prawnicy specjalizujący się w tego rodzaju sprawach przygotowują pozwy. Rzetelne przygotowanie pozwów jak wiadomo wymaga czasu, co jednak nie zmienia faktu, że zostaną one złożone niezwłocznie" - napisano.

Jeżeli podobał Ci się artykuł, to wypróbuj nasz nowy sportowy newsletter. Kliknij, się zapisać >>>

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków. Romantyzm Stolarczyka, konkrety Runjaicia. Pogoń zamieniła się rolami z Wisłą i pokonała ją jej własną bronią