Paweł Brożek ponownie został piłkarzem Wisły Kraków. W połowie sierpnia 35-letni napastnik wznowił treningi z krakowskim klubem, a w czwartek podpisał roczny kontrakt.

- Nie wracam, by swoją dotychczasową karierę rozmieniać na drobne. Nie chcę tylko odcinać kuponów. Jestem tu by pomóc drużynie, by grać i być do dyspozycji sztabu. Czuje się dobrze i wiem, że mogę coś wnieść nawet do zespołu, w którym wszystko działa jak należy - powiedział Paweł Brożek, cytowany przez oficjalną stronę internetową Wisły.

Brożek występował w Wiśle Kraków w latach 2001-2010, a także w ostatnich pięciu latach. Po pierwszej przygodzie z Białą Gwiazdą trafił do Trabzansporu, następnie grał w Celtiku Glasgow oraz w hiszpańskim Recreativo.

Ogółem w Wiśle Brożek rozegrał 398 spotkania, strzelił aż 166 goli i zanotował 70 asyst. W minionym sezonie w 17 meczach Ekstraklasy zdobył jedną bramkę.

