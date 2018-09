We wtorek Legia Warszawa poinformowała, że Krzysztof M±czyński został przesunięty do trzecioligowych rezerw. Ograniczyła się jednak do suchego komunikatu, w którym nie podała realnych przyczyn wyrzucenia go z drużyny. To decyzja wył±cznie trenera Ricardo Sa Pinto. On nie chce publicznie mówić o jej powodach, ale chyba nie jest tajemnic±, że między nim a piłkarzem nie ma wielkiej chemii - usłyszeli¶my w klubie.

W czwartek, na konferencji przed meczem z Miedzi± Leginica (sobota, godz. 20.30), portugalski szkoleniowiec zabrał jednak głos w tej sprawie. - Krzysztof M±czyński to profesjonalista. Na jego pozycji mam jednak pięciu zawodników. Cafu, Domagoj Antolić i Andre Martins s± w tej chwili wyżej w hierarchii, a jest przecież jeszcze Chris Philipps. Trudno, przy tylu piłkarzach, znaleĽć miejsce dla wszystkich. Taka liczba pomocników utrudniała mi prowadzenie treningów - wyja¶nił.

I dodał: - Wiem, że w ¶rodę zagrał w rezerwach [74 minuty w meczu ze Zniczem Biała Piska, 0:0]. Zajęcia z drug± drużyn± oraz regularna gra w trzeciej lidze mu pomog±. To była trudna decyzja, ale musiałem j± podj±ć. M±czyński musi mnie zrozumieć, nie skre¶lamy go.

Wyrzucenie z pierwszego zespołu Legii jest kolejnym ciosem dla M±czyńskiego. Na pocz±tku czerwca 31-latek z powodu kontuzji i przeci±gaj±cej się rehabilitacji nie znalazł się także w kadrze Adama Nawałki na mundial w Rosji. Nie dostał też powołania na wrze¶niowe mecze z Włochami (1:1, Liga Narodów) i Irlandi± (1:1, sparing), które rozsyłał już nowy selekcjoner Jerzy Brzęczek.

M±czyński trafił na Łazienkowsk± rok temu z Wisły Kraków. Kosztował 500 tys. euro. W tym sezonie wyst±pił w 11 z 15 spotkań Legii. Za kadencji Ricardo Sa Pinto zagrał jednak tylko dwa razy: w rewanżowym meczu z F91 Dudelange (76 minut) i z Wisł± Płock (25 minut).

