31-letni pomocnik trafił do warszawskiego klubu przed rokiem z Wisły Kraków. W poprzednim sezonie Mączyński był podstawowym zawodnikiem mistrzów Polski, rozgrywając łącznie 35 meczów, w których strzelił dwa gole. Chociaż zawodnik należał do ulubieńców Adama Nawałki i znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji kraju na MŚ w Rosji, to na mundial ostatecznie nie pojechał.

Na początku obecnego sezonu Mączyński wciąż był podstawowym zawodnikiem Legii, ciesząc się zaufaniem Deana Klafuricia. Jego pozycja w zespole osłabła wraz z przybyciem do klubu Ricardo Sa Pinto. Pod wodzą Portugalczyka pomocnik tylko dwukrotnie znalazł się na boisku, rozgrywając 76 minut przeciwko Dudelange (2:2) w eliminacjach Ligi Europy oraz 24 minuty w ligowym starciu z Wisłą Płock (1:4).

We wtorek Legia Warszawa poinformowała, że decyzją sztabu szkoleniowego Mączyński został przesunięty do treningów z drugim zespołem. Rezerwy mistrza Polski na co dzień grają w trzeciej lidze.

Kontrakt Mączyńskiego z Legią wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że 31-letni zawodnik pożegna się z klubem już zimą.