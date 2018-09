no pięknie panie Sa ....Pinto ? czy Santiago de ...coś tam a może Arrivederci ? czy jakoś tak ....to czyli co? mamy mistrza, a pana ? "miodzio" zwolni na 5 kolejek przed końcem ? ..mimo że pan panie Ricardo stworzysz zespół a przegrasz 3 mecze z rzędu i pan "Miodzio" stwierdzi że się nie nadajesz ?.....Mioduski to pajac i jebany sku...syn....nie da ci doprowadzić programu do kąca ..bo znowu Legia będzie mistrzem Polski a Champions League to nawet są i będą bajki....bajki żeby się załapać nawet do ligi Europa, z takim włascicielem jak Mioduski.....ten debil zwalnia trenerów co już zaczynają się rozpędzac a on ich gniecie przy najlepszej pierwszej okazji....Sa Pinto nie rozwinie w pełni skrzydeł jak pan "miodzio" nie da mu szansy..a widzę że ten trener wie co ma robić...."miodzio" też wie ......Wypie...ć jak mi się coś nie spodoba......trzeba tego " miodzia" na taczce z łazienkowskiej wywiesć.......chyba że chłop dorósł już do realiów polskiej piłki..miał na to duuuuuzó czasu by zrozumieć....