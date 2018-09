Hit, jak to hit

Z jednej strony Legia - mistrz Polski, który od początku sezonu nie gra choćby przyzwoicie. Z drugiej Lech - od kilku lat główny rywal w walce o tytuł, ale ostatnio z zadyszką, czekający na zwycięstwo w lidze od trzech kolejek. A z obu stron drużyny targane problemami, mające coś do udowodnienia, po cichu liczące na to, że odbudują się dzięki wygranej.

- Przed nami kolejne spotkanie, które po prostu trzeba wygrać - mówił kwadrans przed meczem spiker Legii. I Legia ten mecz wygrała. Może nie było to efektowne zwycięstwo, ale chyba nikt takiego nie oczekiwał. W ostatnich latach chyba wszyscy już przyzwyczaili się, że hity ekstraklasy - jak nazywa się właśnie mecze Legii z Lechem - to nie są porywające widowiska.

Inni, a jednak podobni

„Ej, no co jest!? Grajcie do przodu! - tak słowami można opisać reakcję Ricardo Sa Pinto z pierwszych sekund meczu. - Stójcie, nie, nie. Nie opuszczajcie strefy. Spokojnie, dajcie im się wyszumieć - zadawało się, że swoim piłkarzom chciał w tym samym momencie przekazać Ivan Djurdjević.

Niby każdy z trenerów plan miał inny, ale jak im się dłużej przyglądaliśmy, to przy ławce zachowywali się bardzo podobnie. Momentami wręcz identycznie. Jak np. po niecelnym strzale Christiana Gytkjaera na początku meczu, kiedy obaj, w tym samym momencie, synchronicznie obrócili się na pięcie w kierunku ławki, łapiąc się za głowy.

Inni i zupełnie niepodobni

Dariusz Mioduski i Karol Klimczak, czyli prezesi Legii i Lecha. Obaj niedzielne spotkanie oglądali razem, ramię w ramię (a raczej krzesełko w krzesełko), w loży centralnej na warszawskim stadionie. Trochę ich podpatrywaliśmy, tak samo jak obu trenerów, ale o ile w ich przypadku podobieństw w zachowaniu było mnóstwo, o tyle tutaj prawie w ogóle.

Prezes Legii denerwował się, podrywał, łapał za głowę. Prezes Lecha oglądał mecz w skupieniu, siedział, z nikim nawet specjalnie nie rozmawiał. Z krzesełka nie poderwała go nawet sytuacja z końcówki pierwszej połowy. Kiedy Amaral marnował doskonałą okazję do wyrównania, nawet się nie ruszył, nawet nie drgnął. Nie machnął ręką, głową, niczym. Po prostu siedział, a Mioduski stał. Aż podskoczył, kiedy Amaral niepilnowany ruszył z piłką na bramkę Legii. A po chwili złapał się za głowę i odetchnął z ulgą po tym, jak Portugalczyk zmarnował tak dobrą okazję.

Irytujący Carlitos

5. minuta - jedna ruleta, druga, trzecia i podanie do Cafu. Niecelne. Ale w sumie trudno to nawet nazwać podaniem, bo Carlitos po prostu nabił go piłką. A wręcz zaliczył stratę, bo po chwili Lech ruszył z akcją. 8. minuta - efektowna „siatka” założona rywalowi, ale podanie zupełnie do nikogo, kolejna strata. 14. minuta - żółta kartka, głupia, bo za odepchnięcie rywala (Tiby) bez piłki. 28. minuta - strzał. Totalnie nieudany, choć pozycję miał całkiem dobrą. 43. minuta - złe przyjęcie piłki i jeszcze jedna strata, zepsucie kontrataku, który celnym wyrzutem rozpoczął Cierzniak.

A do tego krzyki, rozkładanie i machanie rękami. I mnóstwo pretensji do kolegów z zespołu. Zupełnie nieuzasadnionych, bo to nie jego koledzy, tylko on sam, Carlitos irytował swoimi popisami. Psuł dobre okazje i prowokował je dla rywali.

Odmieniony Nagy

To właśnie Węgier strzelił dla Legii zwycięskiego gola, ale ten gol to i tak najmniejsza z jego zasług. Bo Dominik Nagy zagrał po prostu dobry mecz. A patrząc na to, jak prezentował się w ostatnich miesiącach, nawet bardzo dobry.

W meczu z Lechem to był zupełnie inny Nagy. Odmieniony, wręcz nie do poznania, bo nawet nie tyle znowu grał w piłkę, ile o nią walczył. Przepychał się z obrońcami, biegał, często jako pierwszy doskakiwał do pressingu, czym wytrącał Lecha z równowagi. Szczególnie w pierwszej połowie, kiedy Kolejorz starał się zaczynać ataki od krótkiego rozegrania spod własnej bramki.