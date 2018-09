We władzach Wisły zasiadają osoby związane z grupami przestępczymi - to główne przesłanie reportażu wyemitowanego na antenie TVN24 "Piłka nożna i gangsterzy". Klub już wydał oświadczenie. "To kłamliwe i bezpodstawne twierdzenia. Zmiany organizacyjne i personalne odbywały się w zgodzie z prawem".

REKLAMA

[5x5] Pięć pytań, pięć kategorii - quiz wiedzy ogólnej dla ambitnych 1/25 Kategoria I - Jan Paweł II



Zamachu na życie papieża w 1981 roku dokonał Ali Ağca. Pochodzi on z: Turcji Czeczenii Arabii Saudyjskiej