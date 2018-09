W pierwszej połowie nie działo się zbyt wiele. Dopiero w 45. minucie celnym strzałem głową popisał się Kwiecień i gospodarze objęli prowadzenie. Dziewięć minut potem było już 2:0, bo Sheridan pokonał Gostomskiego strzałem głową. Przy obu bramkach asystował Guilherme.

W 70. minucie było już 3:0, wzorowy kontratak Jagiellonii zakończył się strzałem Irlandczyka do pustej bramki. To były dwa pierwsze trafienia Sheridana w tym sezonie. Goście zdołali odpowiedzieć jedynie golem Cabrery.

To nie był udany do Białegostoku powrót dla Michała Probierza. Szkoleniowiec Cracovii musi zacząć się bać o swoją posadę, bo po 8. kolejkach Cracovia ma zaledwie trzy punkty. I jest ostatnia w tabeli. Jaga ma 16 pkt i jest wiceliderem, traci "oczko" do Lechii Gdańsk, która ma mecz mniej.