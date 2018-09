Eduardo wciąż będzie mógł trenować z pierwszym zespołem, ale w rozgrywkach ligowych już nie zagra. W razie potrzeby z Brazylijczyka z chorwackim paszportem skorzystać będzie mogła drużyna rezerw Legii.

Eduardo, który w przeszłości występował m.in. w Arsenalu i Szachtarze Donieck, w stolicy Polski nie zachwycił. Do Legii trafił zimą i zanotował od tego czasu zaledwie 10 występów, w których nie zdobył żadnej bramki.

Kontrakt piłkarza z Legią obowiązuje do końca roku. Klub nie zamierza go przedłużać. W Warszawie Eduardo, według informacji "Super Expressu", zarabia około 120 tysięcy złotych miesięcznie (do końca kontraktu zainkasuje blisko pół miliona).