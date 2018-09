strach_sie_bac 11 minut temu 0

A w logo Brzozowskiego logo powstańców. No powiedzcie mi, że kretynów nie sieją. Powinien sobie jeszcze wytatuować takie logo na czole, żeby wszyscy menele i nie tylko wiedzieli, że Brzozowski to powstaniec to znaczy ten co powstał z kolan.