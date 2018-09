Ekstraklasa, czyli polski zawodowy futbol skazany na wymarcie

Od lat jestem stałym czytelnikiem wszelkiego rodzaju raportów finansowych o sportowym biznesie. Na przykład firma Deloitte co roku wydaje Annual Review of Football Finance, w którym prezentuje wyniki finansowe osiągane przez cały rynek piłkarski w Europie. I właśnie tam odkryłem, co czeka naszą ekstraklasę w przyszłości.

Piłkarski rynek rośnie i rośnie!

Ten cały rynek piłkarski, opisany raporcie Deloitte, obejmuje przychody wszystkich drużyn klubowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych oraz wszystkie przychody reprezentacji narodowych i jeszcze FIFA i UEFA. Bierze pod uwagę wpływy uzyskane z tzw. działalności operacyjnej czyli z dnia meczowego (bilety i sprzedaż na stadionie), z transmisji telewizyjnych oraz wpływy komercyjne (umowy sponsorskie, sprzedaż koszulek, gadżetów itp.).

Deloitte nie bierze pod uwagę przychodów z transferów, bo to środki, które rynek piłkarski przenosi z klubu do klubu w swoim obrębie, więc nie mają wpływu na jego ogólne wzbogacenie.

Ostatni raport Annual Review of Football Finance podsumowuje sezon 2016/17. Rynek piłkarski osiągnął wtedy przychody w wysokości 25,5 miliarda euro. O 900 mln więcej niż rok wcześniej. A gdy porównać to z poprzednimi raportami to okazuje się, że w ciągu ostatni sześciu sezonów europejski futbol urósł o 6,1 miliarda euro. Fantastyczny wynik. Średnio miliard rocznie!

Bogaci rosną 9 razy szybciej

Gdy się jednak przyjrzeć z bliska okazuje się, że za ten gigantyczny wzrost odpowiada przede wszystkim pięć krajów. Kluby z najwyższych lig w Anglii, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Włoch w ciągu owych sześciu lat urosły z 9,3 miliardów rocznych przychodów do 14,7 miliarda - czyli o 5,4 mld euro. Na tysiące innych drużyn przypadło ok. 600 milionów.

Z roku na rok wzrasta więc procent rynku piłkarskiego, który pożerają najbogatsi. W sezonie 2011/12 należało do nich 47,9 proc. Sześć lat później już 57,6 procent. Jeśli ten trend nie zostanie odwrócony, ani przyhamowany to w 2041 r. do klubów z pięciu największych krajów Europy będzie należeć ok 94,6 procent przychodów z rynku piłkarskiego na Starym Kontynencie. Dziś już mamy poczucie, że kluby Premier League, Serie A, La Ligi, Bundesligi i Ligue 1 zmarginalizowały inne ligi Europy. A co będzie za 20 lat, gdy wciąż będą rosnąć 9 razy szybciej niż reszta? Właścicielom klubów z innych części Europy pozostanie zwinąć działalność lub służyć lokalnej społeczności jako organizacje non-profit.

Jaką przewagę mają kluby z TOP5 można zaobserwować na przykładzie najbardziej piłkarskiego kraju w Europie - Holandii. Piszę najbardziej piłkarskiego, bo właśnie tam największy procent ogólnej liczby mieszkańców zasiada na trybunach, dopingując swoje drużyny. I w tej rozkochanej w piłce nożnej Holandii w ciągu ostatnich sześciu lat przychody najwyższej ligi wzrosły o 2,5 procent - a w TOP5 lig Europy - o 60 procent!

TOP5 chce więcej i więcej

A że kluby z Francji, Anglii, Włoch, Francji i Niemiec są bardzo skuteczne w pochłanianiu coraz większej porcji piłkarskiej rynku widać choćby po Lidze Mistrzów. Najpierw wywalczyły w niej miejsce dla wicemistrzów najsilniejszych krajów, a potem jeszcze dla kolejnych dwóch zespołów. Od obecnego sezonu pewne miejsce w lukratywnych rozgrywkach bez eliminacji mają po cztery najlepsze zespoły z Anglii, Włoch, Niemiec i Hiszpanii, a trzy z Francji.

Ograniczenie liczby uczestników pucharów z biedniejszych lig ma ogromny wpływ na cały rynek piłkarski w tych krajach. Oto przykład z sezonu 2015/16: liga ukraińska 52 proc. przychodów zdobyła dzięki premiom od UEFA za udział klubów w pucharach; liga chorwacka zdobyła w ten sposób 51 proc. przychodów; liga bułgarska 42 proc.; liga grecka - 35 proc.

Kluby z TOP5 rozpychają się nie tylko w pucharach, ale zdobywają sobie coraz większy udział na lokalnych rynkach. Gdyby zsumować wszystkie umowy na prawa do transmisji telewizyjnych, które płacą stacje telewizyjne w Polsce, to okazałoby się, że nawet połowa z nich nie płynie do naszej rodzimej ekstraklasy, a większość wędruje do klubów z zachodu Europy.

Ten wyrok już zapadł

Spada też oglądalność ekstraklasy. Jeszcze kilka lat temu widownia w płatnej telewizji licząca ponad 300 tys. nie była rzadkością. W ostatnim sezonie najlepiej oglądany mecz (Legia - Lech) zgromadził 262 tys. widzów.

W tym sezonie może być jeszcze gorzej. Mecze Bayernu czy Napoli już biją znakomitą większość meczów ekstraklasy. Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia.

Czy w tej sytuacji można się dziwić, że nie ma w Polsce biznesmenów, którzy chcieliby zainwestować w piłkę nożną? Żeby podjąć takie ryzyko trzeba mieć nadzieję na zysk w określonej perspektywie. A jak tu wypracować zysk, gdy o awans do Ligi Mistrzów będzie coraz trudniej? Jak oszacować przyszłe przychody z praw do transmisji, gdy widzów przed ekranami coraz mniej? Jak walczyć o kibica, gdy on woli oglądać najlepszych polskich piłkarzy w barwach Bayernu, Napoli czy Juventusu?

Naprawdę nie ma już nadziei. Piłkarsko jesteśmy krajem przeznaczonym przez większych i bogatszych do kolonizacji. Oni już wydali ten wyrok i dopóki ktoś nie wywróci im interesu, powoli krok po kroku będą go wykonywać.

