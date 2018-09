Ivan Kepcija przestał pełnić rolę dyrektora sportowego Legii Warszawa. Jest to efekt bardzo słabych wyników warszawskiego klubu i przedwczesnego odpadnięcia z europejskich pucharów.

Właściciel klubu zdecydował, że Chorwat, który trafił do klubu we wrześniu 2017 roku (wspólnie z Romeo Jozakiem), musi zapłacić posadą za nieudane transfery. Jego miejsce ma zająć Radosław Kucharski, który ostatnio był szefem skautów warszawskiego klubu.

- Szczegółowo przeanalizowaliśmy role i kompetencje poszczególnych osób wokół pierwszego zespołu i pionu sportowego Legii. Struktura, którą właśnie zmieniamy była zbyt płaska, a dodatkowo, jak się okazało, nieskuteczna jeśli chodzi o weryfikację pracy sztabu. Za dużo osób, a co za tym idzie za dużo opinii, a za mało decyzyjności i odpowiedzialności. Dziś wyciągamy z tego wnioski i dokonujemy koniecznych zmian – mówi w komunikacie Dariusz Mioduski.

Kucharski pracował dla Legii przez blisko 10 lat, a w styczniu 2017 został skautem Manchesteru United. Po kilku miesiącach wrócił jednak do Warszawy, gdzie objął posadę szefa skautingu.

W początkowej fazie pracy w Legii odpowiadał za wyszukiwanie utalentowanych juniorów. Z czasem zajął się również obserwacją seniorów, którzy mogliby trafić do pierwszego zespołu. To on wynalazł m.in. Ondreja Dudę, którego latem 2016 roku Legia sprzedała za ponad 4 mln euro do Herthy Berlin.

