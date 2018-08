W niedzielę mistrzowie Polski zagrali kolejny beznadziejny mecz i przegrali u siebie z Wisłą Płock aż 1:4.

- Wiele rzeczy poszło nie po naszej myśli, zagraliśmy bardzo słabo. Musimy zacząć wszystko od początku. Na szczęście za tydzień mamy kolejny mecz i musimy się na nim skupić - mówił po meczu Kasper Hamalainen, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Trener powiedział nam, że jest rozczarowany, jak każdy z nas. Wszyscy jesteśmy zawstydzeni tym, co się stało. Trener powiedział nam też, że musimy przyjrzeć się temu spotkaniu i zobaczyć, co trzeba poprawić.- dodał Fin.

- Rozumiem frustrację kibiców. Legia jest wielkim klubem. Mamy ogromne oczekiwania. Wszyscy wiemy, że musimy wygrywać. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, więc szybko musimy znaleźć sposób, by to zmienić - stwierdził napastnik Legii.

W następnej kolejce zespół z Warszawy zmierzy się na wyjeździe z Cracovią (niedziela, 18). 2,5 godziny wcześniej Wisła podejmie Jagiellonię Białystok.