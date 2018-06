Według informacji "Przeglądu Sportowego" transfer Tiby jest przesądzony. 29-latek dołączył już do zespołu przebywającego na zgrupowaniu w Opalenicy. Sprowadzenie Portugalczyka oznacza wyrównanie transferowego rekordu Lecha. Nowy piłkarz drużyny Ivana Djurdjevicia ma bowiem kosztować milion euro. Wcześniej taką kwotę szefowie trzeciego zespołu minionego sezonu Lotto Ekstraklasy wyłożyli tylko raz - siedem lat temu płacąc tyle za Rafała Murawskiego.

W ubiegłym sezonie Tiba występował w portugalskim GD Chaves, dla którego rozegrał łącznie 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, strzelając w nich 11 goli i zaliczając 7 asyst. Po udanych występach początkowo miał wrócić do SC Braga, skąd był wypożyczony, później wysokimi zarobkami (około 400 tys. euro rocznie) kusił go turecki Bursaspor, ale ostatecznie środkowy pomocnik zdecydował się na przenosiny do Polski.

Portugalski piłkarz będzie drugim wzmocnieniem Lecha w letnim oknie transferowym. Wcześniej klub pozyskał bowiem Tomasza Cywkę z Wisły Kraków.

