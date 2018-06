glencok godzinę temu Oceniono 2 razy 0

"Nawet" milion euro ??? :)))))))))))) ludzie gdzie ja mieszkam? Jeden z największych klubów ekstraklasy 40 milionowego kraju kupuje pomocnika ofensywnego i płaci za niego milion euro?? I co dalej? rozumiem że zarządowi się marzy "udany występ w europejskich pucharach", czy coś takiego? kutwa, przecież na zachodzie za milion się nie da kupic młodego zdolnego do drugiej drużyny, a ci tu "wzmocnienie" wymyślili. Żenada ta nasza liga. Jak was nie stać żeby kupić za 4-5 milionów to ten milion euro rocznie lepiej wpompujcie w szkolenie młodzieży. za 6- 7 lat będziecie mieli kilku dobrze wyszkolonych młodych grajków do pierwszego składu i na sprzedaż.