Carlitos był jednym z największych objawień sezonu 2017/18 LOTTO Ekstraklasy. Napastnik Wisły Kraków zdobył w całych rozgrywkach 24 bramki i zanotował 7 asyst. Pozwoliło mu to zdobyć koronę króla strzelców ligi i wygrać plebiscyt Ekstraklasy SA na najlepszego zawodnika sezonu.

Tak znakomita postawa przyciągnęła zainteresowanie zagranicznych klubów. Carlitos sam przyznaje, że z chęcią wróciłby do Hiszpanii i już niebawem może zrealizować swój plan. Portal elgodigital.com poinformował, że Real Saragossa widziałby go w swoim składzie. To piąta drużyna minionego sezonu Segunda Division.

Drużyna z zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy może jednak nie spełniać oczekiwań samego zawodnika. Bardziej prawdopodobne, by rozważył oferty z pierwszoligowych klubów, które także wyrażają zainteresowanie jego osobą. Chodzi przede wszystkim o Villarreal i Levante.

28-latek znajduje się też na celowniku m.in. AEK Ateny, Dinama Kijów, czy Dinama Zagrzeb.

